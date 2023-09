A Napoli l'abbraccio tra l'arcivescovo Battaglia ed i ragazzi di “iCare”

La visita in duomo a Napoli e poi l'incontro con don Mimmo Battaglia. Una giornata speciale quella vissuta ieri dai ragazzi della pasticceria sociale "DolceMente" della cooperativa "iCare" di Cerreto Sannita che con le loro famiglie hanno potuto passare qualche ora di relax in vista degli impegni che attendono il laboratorio nelle prossime settimane.

Tra loro molti dei ragazzi disabili che animano la cucina della cooperativa sociale di comunità "iCare" della diocesi di Cerreto Sannita e che in gita a Napoli hanno potuto visitare il centro storico, passeggiare per via Toledo ed assaggiare le specialità della cucina napoletana.

Per loro però il momento più importante è stato quello dell'incontro con l'arcivescovo di Napoli quando i ragazzi di "iCare" hanno potuto riabbracciare il loro don Mimmo, colui che nel 2017 aveva dato vita al sogno del laboratorio di pasticceria sociale.

«Non potevamo - raccontano dalla cooperativa di Cerreto Sannita - non passare a salutare, sempre con immensa gratitudine per il dono di averlo avuto con noi, l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, che la nostra cooperativa ha contribuito a far nascere e che il nostro laboratorio DolceMente ha visto camminare e crescere nei suoi primi anni di vita.

Una giornata che, per tutti noi, resterà assolutamente emozionante e indimenticabile».