Abbandonata, incinta e malata: cagnolina lotta per la sopravvivenza

I volontari della Lega nazionale per la difesa del cane, delegazione di San Bartolomeo in Galdo, hanno ritrovato a Molinara e preso sotto le loro cure una setter femmina abbandonata, incinta, con il pelo caduto a causa della rogna e con un forasacco nell'occhio che le è stato tolto immediatamente.

"Questo - hanno scritto sulla loro pagina Facebook - è lo spettacolo che ci siamo trovati davanti ieri pomeriggio a Molinara. Per fortuna mangia e le abbiamo fatto subito flebo, prelievo per analisi e dato la compressa per la rogna. Non sappiamo se riuscirà a portare avanti la gravidanza e l'allattamento, anzi non sappiamo nemmeno se sopravvivrà". Come può essere ridotto un animale in queste condizioni, e come è possibile che finora nessuno si sia accorto di nulla?". "L'indifferenza che uccide - concludono -, l'indifferenza che provoca dolore e ferite inguaribili".