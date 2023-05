Benevento: abbandonato ed investito, la triste storia di un randagio

Lo hanno chiamato Ferdy e lo hanno soccorso dopo che era stato investito da un'auto in contrada Epitaffio, a Benevento, mentre giaceva dolorante nell'erba. Le cronache restituiscono l'ennesimo abbandono di un cane che, senza microchip e senza collare, è stato travolto da qualcuno che non si è fermato neppure a prestargli soccorso.

Ora Ferdy, un randagio di taglia medio piccola, si trova ricoverato presso l'ambulatorio veterinario dell'Asl a San Giorgio del Sannio: ha riportato ferite ed escoriazioni sul corpo e resterà in osservazione per qualche altro giorno ma le sue condizioni di salute non sono critiche. Successivamente sarà trasferito in un canile.