Abusi in garage su una bimba di 2 anni: in carcere un 60enne

Un sessantenne accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di due anni e mezzo è stato al centro, ieri mattina, dello svolgimento di un incidente probatorio proprio per verificare la consistenza delle accuse che gli vengono mosse e che sono state avanzate lo scorso agosto. Un accertamento che è stato svolto, come avviene di consueto in casi del genere, in un'aula attrezzata all'interno dell'edificio della questura in via De...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati