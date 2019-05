Domenica 19 Maggio 2019, 12:39

Ha cercato di accendere il fuoco nel camino utilizzando una bottiglia d'alcol etilico, ma la bottiglia è esplosa e la fiamma di ritorno l'ha avvolta provocandole ustioni su tutto il corpo. Il dramma ha avuto come protagonista una 72enne di Vitulano che è stata trasportata dapprima presso l'ospedale Rummo di Benevento e poi trasferita d'urgenza, in elisoccorso, al Cardarelli di Napoli dove attualmente è ricoverata.A soccorrere la donna i sanitari del 118 che hanno poi avvisato i carabinieri della stazione di Vitulano per gli accertamenti di rito.