Accoltellate in casa, i video incastrano 18enne e minore

BENEVENTO - Identificati gli autori della tentata rapina e del ferimento a coltellate di due cinesi di mercoledì scorso in via Sant’Antonio Abate, a pochi metri da piazza Piano di Corte, in pieno centro storico. La svolta nella tarda serata di lunedì quando i due sospettati sono stati condotti nella caserma dei carabinieri di via Meomartini a opera dei militari della sezione operativa del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento, che in questi giorni hanno condotto le indagini per cercare d’identificare gli autori del raid in casa delle due donne di origini asiatiche. Si tratta di Manuel Maturo, 18 anni, e di E.G., 17 anni, entrambi beneventani. Per il primo è scattato un fermo su disposizione del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, che si è recato anche presso il Comando provinciale carabinieri per coordinare le indagini. In caserma anche la cinese di 43 anni per procedere a una serie di riscontri finalizzati alla ricostruzione dell’accaduto. Manuel Maturo è stato condotto in carcere: rapina aggravata e tentato omicidio i reati ipotizzati. Per il secondo la denuncia è a piede libero con atti inviati al Tribunale di minori di Napoli che si dovrà pronunciare.

I carabinieri hanno mostrato ai due giovanissimi immagini ricavate da telecamere piazzate nel centro storico. Un elemento attraverso cui i militari erano giunti alla identificazione dei due. Si tratta di telecamere del Comune collocate sul corso Garibaldi e presso l’Arco di Traiano. Nelle immagini si vedono i due giovanissimi prima intrattenersi in zona, e poi allontanarsi dopo il ferimento delle due donne. A questo punto uno dei due fermati, il diciottenne, ha ammesso di essere lui nelle immagini della telecamera e di aver capito di essere stato scoperto.