Campo da golf, l’opposizione va ancora all’attacco. Dopo aver portato a casa la vittoria procedurale costringendo la maggioranza a ritirare la proposta di delibera per la ratifica dell’Accordo di programma con i privati, tutti i gruppi di opposizione firmano un’interrogazione congiunta per conoscere le ragioni che hanno portato l’amministrazione a modificare il testo licenziato dal Consiglio comunale il 28 aprile 2023, e gli atti con i quali tali variazioni sono state decise.

APPROFONDIMENTI Benevento, frenata campi da golf: delibera-pasticcio è scontro in Consiglio Benevento, campo da golf: società e Comune siglano l’intesa. Resort più vicino Benevento, campi da golf, il «no» degli ambientalisti ma l'iter non si ferma

«Quanto accaduto in Consiglio - scrivono gli esponenti di minoranza - è, purtroppo, la chiusura del cerchio ideale di una questione partita male sin dall'inizio. Questione partita male non certo, come più volte si è tentato di far passare, per un’ostilità ideologica dell'opposizione ma, come si è evidenziato nella seduta, per la consolidatissima tendenza di questa maggioranza a fare le cose male, di fretta, pasticciando su tutto e arrivando al termine dei percorsi con obbrobri impresentabili, e rimediando magrissime figure. Se non fosse stato grazie alle due istanze pregiudiziali presentate dall'opposizione (primo firmatario Francesco Farese), la maggioranza non si sarebbe resa conto del grave errore in cui sarebbe incorsa. Arrivare in Consiglio su una vicenda già partita con l'anomalia di un accordo di programma tra un privato e una singola amministrazione, come già evidenziato dall'opposizione nel Consiglio del 28 aprile 2023, in contrasto con quanto prevede la normativa in materia, l'assenza della Valutazione ambientale strategica, con la mancanza di autorizzazione paesaggistica, con discrepanze tra relazioni e planimetrie a riguardo degli interventi, e terminata con un accordo di programma dove mancano due emendamenti votati in una precedente seduta, è gravissimo». Per i consiglieri di Città Aperta, Partito democratico, Civico22, gruppo Misto, Azione, Prima Benevento, Centro democratico «c'è quasi da augurarsi che tale scenario sia frutto della sciatteria e della tendenza a pasticciare cui più volte abbiamo fatto cenno, altrimenti le conclusioni sarebbero inquietanti. È evidente, dunque, che invece di tacciare l'opposizione di avversione ideologica e preconcetta, si dovrebbe prendere in considerazione l'idea di abbandonare un metodo di lavoro che sta portando a rimediare sempre più spesso figuracce, dai film che finiscono al posto degli atti del bilancio ai pareri contrastanti dei revisori, agli emendamenti votati in Consiglio e “dimenticati” negli accordi di programma».

I RILIEVI

La minoranza fa quindi rilevare come «l'Accordo portato in ratifica non era solo orfano degli emendamenti, ma parecchio rimaneggiato anche in altri articoli, tra cui quelli relativi ai tempi di realizzazione del campo da golf e delle annesse strutture. Per questo, abbiamo deciso di protocollare un'interrogazione firmata da tutti i consiglieri di opposizione, al fine di conoscere, in primo luogo quali sono le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad operare le modifiche all’Accordo di programma approvato dal Consiglio, e con quale atto, e sulla scorta di quali pareri, sono state adottate le descritte modifiche». Già nelle prossime ore è attesa una replica dell’assessora Molly Chiusolo, che evidenzierà la portata del tutto circoscritta dei passaggi mancanti in delibera, lunedì, che saranno inseriti nel nuovo testo in redazione, e rivendicherà la regolarità dell’iter complessivo, con la firma da parte del sindaco di un Accordo che doveva necessariamente tener conto dell’evoluzione avuta dal dossier dopo l’approvazione in Consiglio dell’aprile 2023.