I vescovi di Benevento e Napoli a colloquio dal presidente Mattarella. Ad annunciarlo, in una nota, è stata la stessa diocesi: «Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, e monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, insieme a una rappresentanza di fedeli laici della “Comunità di Vita Cristiana” dell’area Nord di Napoli, hanno avuto la possibilità, giovedì 30 maggio, di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella».

Nel corso del colloquio, spiegano i vescovi, al presidente «è stato esposto il percorso effettuato in questi anni dai vescovi della metropolia di Benevento a da altri provenienti da diverse regioni d’Italia, a sostegno delle aree interne del Paese». Come si ricorderà, infatti, proprio dalla diocesi di Benevento, cinque anni fa, era partita l’iniziativa di un forum dedicato alle aree interne, in cui ogni anno, insieme a giovani e attori istituzionali, si innesta un confronto sul futuro possibile delle aree marginali e sulle soluzioni contro lo spopolamento. Nell’ultima edizione di maggio, il Forum si è focalizzato in particolare sui temi alta capacità ferroviaria, stradale e digitale. Le due velocità essenziali per lo sviluppo del territorio. La diocesi, a tale proposito, fa sapere che durante il colloquio con Mattarella, definito «franco e sereno», i vescovi «hanno avuto modo di rendere noto al Capo dello Stato di come il cammino di sensibilizzazione su questo tema così importante stia articolandosi in una duplice direzione: in ambito socio-politico-amministrativo, con la celebrazione di un Forum, solitamente nel mese di maggio, che negli ultimi anni ha visto protagonisti anche i giovani studenti delle scuole superiori; in ambito pastorale, con l’incontro annuale - solitamente nel corso dell’estate - di vescovi provenienti da territori interessati alla questione (in rappresentanza, si può dire, di quasi tutte le regioni italiane), con l’obiettivo di enucleare linee idonee per una specifica pastorale per le aree interne».

Proprio l'iniziativa dei vescovi della metropolia beneventana, guidata da Accrocca, è divenuta negli anni un laboratorio nazionale di carattere pastorale e socio-culturale, promosso dallo stesso cardinale presidente Matteo Zuppi. Lo scorso anno, proprio durante il forum con i vescovi delle aree interne di tutto il Paese (come tra l’altro riferito al Capo dello Stato), oltre a discutere il tema della riorganizzazione ecclesiastica alla luce dell’impoverimento sociale, il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sollevò un monito contro l’autonomia differenziata. Da quel momento, questo monito è diventato un vessillo di battaglia per la Chiesa. Una sorta di «resistenza attiva». Quest’anno il forum dei vescovi, giunto alla quarta edizione, si riunirà il 16 e 17 luglio. Prima di allora, un altro appuntamento di confronto, anche sull’autonomia, sarà la 50esima settimana sociale dei cattolici, convocata per i primi giorni di luglio a Trieste. A presenziare all’evento saranno il Presidente Mattarella e Papa Francesco, ennesima occasione per tornare alla carica sul tema dell’autonomia differenziata che, come ribadito dai vescovi a Benevento, e dallo stesso Zuppi, rischierebbe di spaccare in due il Paese.

L’ANALISI

Accrocca, intanto, nel commentare l’incontro, riferisce di aver chiesto a Mattarella «di sollecitare il governo centrale sui temi della marginalità. Ha ascoltato con molta attenzione, è stato un incontro intenso». Inoltre, rispetto al Forum dei vescovi del prossimo mese, aggiunge: «Il Presidente sarà in qualche modo vicino al dibattito che faremo in città».