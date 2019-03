Lunedì 18 Marzo 2019, 21:30 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Quattro ore senz'acqua in zona Capodimonte a Benevento. A causa di lavori di manutenzione da parte di Gesesa in via Hirisch, giovedì sarà sospesa l'erogazione tra le 14 e le 18 in alcune zone del capoluogo. Ecco le strade interessate: via Croce rossa, via dei Dauni, contrada Fonatana Margiacca, via Città dello spettacolo, via Moscati, via Navarra, via Palizzi, via Cilenti, via Beccaria, contrada Coluonni, via Labruzzi, via Pizzella e via Boraglia. Gesesa manterrà sempre attivo il numero verde 800511717 per segnalazioni e guasti.