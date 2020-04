Grossa perdita d'acqua a Fragneto, intervento urgente di Alto Calore

BENEVENTO - Una grossa perdita della condotta principale in località Battaglia è stata segnalata dal Comune e ripristinata dell’Alto Calore. Non si sono registrati disagi e disservizi idrici, poiché il paese è autonomo dal punto di vista idrico con un proprio serbatoio. «Ci siamo accorti della perdita - ha spiegato il sindaco Luigi Facchino - e immediatamente abbiamo richiesto l’intervento dell’Alto Calore che, in serata, ha ripristinato il guasto. Il nostro Comune, nonostante alcune rotture alla condotta adduttrice non ha problemi poiché autonomo con l’acqua che proviene dalla sorgente Grotte di Pontelandolfo». La risorsa idrica è gestita a Fragneto Monforte dal Consorzio. «Solo quando occorrono dei lavori di ispezione sulla condotta principale della rete idrica del Consorzio Fragneto Monforte-Fragneto L’Abate – spiega il presidente Luigi Panaggio – si verificano interruzioni della fornitura idrica in entrambi i Comuni. Per il guasto in località battaglia non abbiamo avuto problemi. Dopo il 2016 – ricorda – con il terremoto del centro Italia, avvertito anche nelle nostre zone, il fenomeno della torbidità però è raddoppiato in alcuni periodi dell’anno. Per studiare meglio le cause furono incaricati speleologi di Napoli per condurre indagini interne e esterne alla sorgente Grotte di Pontelandolfo, dalla quale ci riforniamo. Le indagini sono state eseguite con tecniche speciali e studi idrogeologici dell’area ed è risultato che vi sono state delle micro scosse e l’attivazione di qualche canale carsico». Ma negli ultimi mesi non si sono più registrati problemi di torbidità. © RIPRODUZIONE RISERVATA