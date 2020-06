Si rompe condotta, niente acqua in parte del centro

BENEVENTO - In queste ore la Ditta «Open Fiber» che, in città, sta realizzando gli impianti per la fibra ottica, «ha provocato l'ennesimo guasto su una condotta in Viale Mellusi», spiega la Gesesa in una nota.

«I nostri tecnici - continua Gesesa - sono immediatamente giunti sul posto, e sono già al lavoro per la riparazione del guasto. Per tale motivo si potrà verificare una sospensione dell’erogazione del servizio idrico della durata di almeno un'ora fino a ultimazione dei lavori. La zona interessata è quella di viale Mellusi».





