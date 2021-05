Acqua, aumenta la portata dal Biferno. Ecco dove è previsto lo stop all'erogazione per i lavori

BENEVENTO - Disagi idrici per mezza città. Gesesa oggi sospenderà il servizio in molti quartieri e contrade per effetto di lavori funzionali alla immissione in rete di maggiore portata dal Molise. Molte le aree interessate, con ricadute differenziate a seconda dello sviluppo dell’acquedotto. Resteranno senz’acqua per 24 ore a partire dalle 6 di oggi i cittadini di Capodimonte, Ponte Valentino e delle contrade Nord (Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, san Francesco, Spezzacatene, Sponsilli). Stesso stop per i residenti nelle contrade Torrepalazzo, San Vitale, Cellarulo, Olivola e per la zona Asi. A beneficio di queste aree Gesesa ha allestito un servizio di emergenza con autobotti in via Città Spettacolo e via Labruzzi, a Capodimonte. Giornata a secco anche nella zona di via Avellino e in tutto il centro storico (piazza Risorgimento, via Perasso, piazza Castello, viale dei Rettori, via Collevaccino) fino alla rotonda di San Pasquale. I cittadini potranno attingere acqua dalle autobotti nell’area mercatale al termine di viale Mellusi (piazza Risorgimento) e in via Benito Rossi.