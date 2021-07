BENEVENTO - La Gesesa avverte che da questa sera e fino a domani mattina macherà l'acqua a Sant'Agata de' Goti a causa della riduzione delle portate da parte di Alto Calore Servizi. L'azienda precisa che il servizio sarà interrotto dalle 23 alle 7.30 di domani mattina. Questa interruzione, permetterà al serbatoio Santa Croce di accumulare un volume di compenso necessario a garantire una corretta distribuzione delle ore diurne. Le zone interessate sono: Frazione Santa Croce, via Santa Croce, Via Pennino, via Mascone, via Longano, via Tassoni e via Ciesco di Nece. Per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.