BENEVENTO - Giovedì disagi in alcune zone del capoluogo per dei lavori alla rete idrica da parte di Gesesa. La stessa società comunica che sarà costretta a sospendere l'erogazione del servizio (tra le 14 e le 16) in via Ennio Goduti, via Michele Mattei e via Pasquali. La società ricorda che è sempre attivo il numero verde 800511717 per segnalare emergenze e guasti. Il numero è gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.