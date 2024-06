«Non siamo in emergenza ma l’attenzione resta alta», parola dell’amministratore delegato di Gesesa Salvatore Rubbo. L’allerta riguarda le sorgenti del fiume Biferno i cui livelli di portata idrica, nelle ultime ore, stanno destando più di qualche preoccupazione. «Stiamo osservando con crescente attenzione la situazione delle fonti idriche provenienti dal Molise - afferma il dirigente Gesesa -. Attualmente non ci sono problemi significativi con le nostre fonti locali, ma i principali motivi di preoccupazione riguardano le risorse idriche che giungono dal Biferno. Stiamo monitorando costantemente la situazione, basandoci su dati storici e sulle precedenti esperienze. Anche se al momento la situazione non è critica, dobbiamo rimanere vigili».

Rubbo aggiunge quindi che non sono escluse, nel caso l’allerta dovesse incedere a un livello superiore, misure di emergenza: «Siamo pronti a intervenire tempestivamente, magari con interruzioni idriche notturne, in caso di necessità, nei comuni interessati che sono quelli dell'Alto Tammaro e Fortore, oltre che parte della città - spiega -. Naturalmente previa comunicazione agli enti di controllo competenti. Attualmente, la carenza idrica è limitata. Qualora dovessero rendersi necessarie manovre straordinarie, oltre agli interventi di efficientamento infrastrutturale che stiamo portando avanti, provvederemo a comunicarlo tempestivamente».

Proprio gli interventi sulla rete, secondo il numero uno di Gesesa, hanno contribuito a limitare l’emergenza: «Il problema della carenza idrica esiste ma in questo momento ci stiamo preoccupando di tenere in efficienza il sistema idrico. Ridurre le perdite, evitare quindi gli sprechi, ha fatto sì che ci fosse più acqua a disposizione. Naturalmente, restano valide le raccomandazioni sul risparmio idrico che abbiamo diffuso negli anni precedenti e che a breve rilanceremo». Nel mirino le abitudini quotidiane degli utenti, come l’utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico, non far scorrere l'acqua inutilmente e soprattutto controllare e segnalare eventuali perdite. Le infrastrutture però, pure al netto dell’innalzamento delle temperature che riduce la portata idrica, restano il nodo chiave per affrontare l’emergenza idrica. Un problema con cui, innanzitutto, si confronta il mondo dell’agricoltura.

«Non abbiamo bisogno nell'immediato di infrastrutture milionarie, che richiedono decenni per essere completate e che non sono nemmeno accessibili a tutte le comunità, come nel caso della diga di Campolattaro, non fruibile dagli altri comuni del beneventano», afferma Gennaro Masiello, vice presidente di Coldiretti. «La nostra proposta, portata sui tavoli istituzionali, è quella di opere facilmente realizzabili e fruibili. Anche quest'anno - continua - abbiamo notato una scarsità di piogge e, quel poco che è caduto, non è stato trattenuto né dai terreni né dalle falde acquifere. La situazione potrebbe diventare preoccupante nelle prossime settimane se non dovesse piovere. Ecco perché è urgente intervenire per creare infrastrutture in grado di trattenere e distribuire efficacemente le acque piovane. Penso ai laghetti artificiali, che non hanno un impatto ambientale negativo e possono essere realizzati rapidamente. Attualmente, il 90% dell'acqua piovana finisce in mare. I laghetti artificiali, situati strategicamente, possono servire sia per l'irrigazione agricola che per i bisogni dei cittadini, come gli orti». Concludendo, per Masiello «la carenza idrica esiste, ma potrebbe essere mitigata se trattenessimo meglio l'acqua. È cruciale agire rapidamente per garantire che le infrastrutture siano capaci di trattenere e distribuire le acque in modo efficace. La nostra proposta si concentra su soluzioni intelligenti, finanziariamente sostenibili e facilmente implementabili».