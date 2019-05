CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 12:00

Regione, Provincia, Asl e Gesesa: tutti convocati dal sindaco per un vertice sulle aree di salvaguardia dei pozzi di captazione dell'acqua a uso umano. L'invito è per stamattina alle 10 in Comune, motivato da quanto riferito dalla Regione - Unità Operativa Dirigenziale Tutela delle Acque - sul Piano di tutela delle acque che è in corso di redazione (contemplando anche la definizione puntuale delle aree di salvaguardia dei pozzi di captazione). Nelle more, è necessario adottare ogni utile provvedimento al fine di assicurare la più ampia tutela. Mastella chiederà, pertanto, agli enti coinvolti di concordare azioni congiunte. «L'utilizzo delle risorse idriche e dei relativi acquiferi scrive il sindaco di Benevento necessita di un'attenta attività di prevenzione dall'inquinamento e di una corretta utilizzazione del territorio, attraverso l'individuazione di aree di interesse. Sia la normativa nazionale che quella regionale si muovono nella direzione della tutela dello stato delle risorse idriche in generale, del mantenimento e miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante impianto di acquedotto di pubblico interesse, attraverso l'individuazione delle aree di salvaguardia». Ad ogni modo, la zona di tutela assoluta è l'area di salvaguardia adibita esclusivamente alle opere di captazione e alle infrastrutture di servizio. Deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. Per quanto possibile, quest'area deve essere recintata, protetta da eventuali esondazioni di corpi idrici limitrofi e provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche.