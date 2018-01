Mercoledì 3 Gennaio 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 19:08

È stato arcivescovo di Benevento dal 1992 al 2006, oggi monsignor Serafino Sprovieri si è spento, all’età di 87 anni, a Cosenza. Le sue spoglie torneranno per riposare definitivamente nella cripta della cattedrale di Benevento.Oggi i funerali a Cosenza, presiederà l’arcivescovo Francesco Nolè, per molti anni superiore della comunità dei padri francescani conventuali di Benevento e docente nel seminario arcivescovile, mentre domani, alle 15.30, a Benevento sarà celebrato il rito funebre in città presieduto dall’arcivescovo Felice Accrocca. Subito dopo la tumulazione nella cripta.