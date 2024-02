Città e provincia con il fiato sospeso per la scomparsa di un ragazzo di 14 anni, sulle cui tracce si sono messe le forze dell'ordine già dal primo pomeriggio di ieri. L'allarme è scattato verso le 14 quando il ragazzo non ha fatto ritorno alla sua abitazione, una villetta in località Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo. I genitori si sono messi in contatto con alcuni compagni di classe ed hanno così appreso che loro figlio, Kristian Serdyuk di nazionalità ucraina, in mattinata non si era visto presso l'istituto scientifico «Rummo» di via Santa Colomba dove frequenta la prima C.

Un assenza che non aveva destato alcuna preoccupazione nei compagni tenuto conto che ieri era prevista assemblea ed in molti avevano disertato la scuola. Un fratello maggiore del ragazzo scomparso, che è coniugato e padre di una bambina, da poco rientrato dall'Ucraina, si è recato in piazza Risorgimento prima delle 13, ed ha atteso invano l'arrivo del fratello per riportarlo in auto nella sua abitazione.

Lo stesso fratello, il padre, che lavora come operaio, e la madre, allarmati si sono poi recati in Questura per la denuncia e subito sono scattate le ricerche con un appello diffuso anche attraverso i social; il ragazzo è altro 1,77 metri, ha una corporatura esile, e ieri mattina era vestito di nero. Chi avesse notizie è invitato a rivolgersi alla centrale operativa del 113.

Nel corso del pomeriggio oltre agli agenti della Volante alle ricerche si sono aggiunti anche quelli della Squadra Mobile. Il caso è seguito anche dalla Prefettura che gestisce uno speciale piano per coordinare le ricerche in caso di persone scomparse. «Il prolungarsi dell'assenza del ragazzo - afferma il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo Diego Cataffo - ha creato allarme nell'intero territorio comunale e ci stiamo prodigando nelle ricerche. Il ragazzo appartiene ad una famiglia benvoluta da tutti».