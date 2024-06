«Antonio mi ha chiamato ieri sera, non si capacitava del risultato. Sono senza parole». Raccontando la telefonata con l'ormai europarlamentare Antonio Decaro e la sua incredulità rispetto a quasi 499mila preferenze ottenute alle Europee, Giovanni Cacciano, segretario provinciale della federazione sannita del Pd, rilancia «la inequivoca vittoria del Partito democratico, prima forza del Sud».

L’ANALISI

Ieri è toccato ai democrat analizzare il voto post Europee e delineare i piani per il futuro. «Nonostante un'affluenza del 47,26% - commenta Cacciano -, di 11 punti percentuali in meno rispetto alle Politiche, il Pd è stato in grado di intercettare consenso. Siamo un partito che cresce non solo in percentuale ma anche in termini assoluti. Perché? È apparso alternativo alle destre e ha convinto la radicalità, la nettezza dei temi che portiamo avanti, soprattutto la posizione di contrarietà rispetto all'autonomia differenziata. La gente ha capito che siamo un'altra cosa rispetto alla destra e al centro». Per il segretario, analizzando il dato locale, «un anno e mezzo fa, alle Politiche, il Pd nel maggioritario arrivò terzo, quarto Mastella con la medaglia “di cartone”. Alla Camera prese 15.574 voti, pari al 12,94% delle preferenze. In questa tornata elettorale, nonostante il crollo dell'affluenza, ha riportato 2.495 preferenze in più (17.969) e una percentuale del 16,08%. Di questi voti, oltre 1.600 nella città di Benevento, dove siamo il secondo partito a un'incollatura con la moglie di Mastella, che correva con Stati Uniti d'Europa, un'aggregazione già disciolta tra sei partiti che non ha raggiunto il 4% e tra cui non figurava il simbolo di Noi di Centro. Mastella ha perso, così come il Movimento Cinque Stelle, mentre Fratelli d'Italia è rimasto fermo, Forza Italia è cresciuto, e di poco anche la Lega. Sul piano provinciale - continua - Mastella ha perso 6.582 voti rispetto a due anni fa, ovviamente sul presupposto che i 12mila voti che ha riportato siano solo i suoi e non di Renzi». Ma se è vero che «the show must go on», cioè che lo show deve continuare, ecco che allora lo guardo si allunga alle Provinciali («Ci divertiremo», commenta sempre Cacciano) e alle Regionali («Leggo dichiarazioni di Mastella che pensa di essere determinante nella corsa per le Regionali. Ma ho fatto due conti: i suoi 28mila voti in Campania su un bacino di 3 milioni di elettori valgono l'1,3%».

GLI INTERVENTI

A dare man forte al segretario provinciale è il consigliere regionale, ex mastelliano, Gino Abbate: «Ascoltiamo l'esaltazione di qualcuno che si scontra con la dura realtà, sul piano cittadino c'è una sindrome bipolare. Stati Uniti d'Europa è stato un melting pot che aveva il solo scopo di andare in Europa, poi però si sono fermati a Grottaminarda. Hanno creato una confusione pazzesca. A Benevento città, nonostante l'esercito di amministratori, hanno preso 4mila voti, una débacle. Questo è il momento per iniziare un racconto politico diverso». «La nostra candidata Lucia Annunziata ha superato la Meloni nella città metropolitana di Napoli, altro che Benevento e Sandra Mastella - incalza anche la presidente provinciale dem Rosa Razzano -. Il nostro è il partito che è cresciuto di più a livello nazionale, grazie alla guida della nostra segretaria Elly Schlein». Si ritorna, però, sul tema astensionismo, con il rappresentante dei giovani dem Stefano Orlacchio: «È colpa dei partiti - sottolinea - che non sono stati in grado di far capire l'importanza dell'Europa. Il Pd è il più votato dagli under 35 e in tal senso ci impegniamo per fare proposte e migliorare il rapporto con le nuove generazioni per coinvolgerli in politica». «È tempo che tutte le forze politiche ne prendano coscienza - ribatte Cacciano -, magari istituendo una commissione di studio».

Un ultimo passaggio su San Giorgio del Sannio, dove la candidata Petrillo, e come lei Cuomo e Bocchino, è stata battuta dall'esponente mastelliano Ricci. «Siamo arrivati tardi - risponde Cacciano -, con una situazione in cui il circolo non c'era e il tempo, un mese, non è bastato a sanare le divisioni che erano state metabolizzate nella precedente sessione amministrativa».