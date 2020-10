Gli otto afgani che lo scorso 11 settembre erano stati scoperti a bordo di un Tir sul raccordo autostradale tra San Giorgio del Sannio e Benevento hanno lasciato il Sannio e non si sa nulla delle località in cui si trovano. Potrebbero aver lasciato anche l’Italia come programmato al momento della fuga dal Paese d’origine. Lo si è appurato ieri mattina quando gli otto afgani non si sono presentati al Palazzo di Giustizia dove era programmato un incidente probatorio davanti al gip Gelsomina Palmieri. L’incidente probatorio era stato deciso perché gli afgani avrebbero dovuto confermare le dichiarazioni riguardanti la loro fuga dall’Afghanistan e l’arrivo in Italia. Ultimo aggiornamento: 23:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA