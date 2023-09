Un operaio 29enne di Pietrelcina era finito in carcere con l'accusa di aver aggredito la compagna. Dopo un giorno di detenzione, però, si è visto attenuare la misura passando ai domiciliari. Ieri mattina, l'imputato di maltrattamenti alla compagna è comparso davanti al gip Loredana Camerlengo, fornendo la sua versione dei fatti in contrapposizione a quella che gli era stata contestata dall'accusa. All'interrogatorio era presente il suo difensore Angelo Leone, che al termine ha chiesto la scarcerazione dell'operaio e, in ogni caso, l'attenuazione della misura detentiva. In particolare, lui avrebbe negato l'aggressione e sostenuto di non aver adoperato il martello per colpire la compagna ma solo per frantumare il vetro di un portone per entrare in casa, avendo dimenticato le chiavi.

Una ricostruzione che ha indotto il gip ad attenuare la misura e a scarcerarlo, concedendogli i domiciliari presso l'abitazione del padre. L'arresto era scattato giovedì notte, quando la donna aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri di Pietrelcina. In particolare, avrebbe sostenuto che poco prima era stata aggredita dal compagno nella loro abitazione. Nella denuncia ai carabinieri, avrebbe affermato che l'uomo, nel corso di una lite, avrebbe cercato di strangolarla, tentando di colpirla con un coltello. Ma lei sarebbe riuscita a sottrarsi alla furia del compagno. Nel corso dell'aggressione, l'uomo avrebbe anche adoperato un martello con cui avrebbe frantumato il vetro della porta d'ingresso. Stessa sorte sarebbe toccata anche alle suppellettili.

Pertanto i carabinieri, una volta raccolta la denuncia della donna, hanno provveduto a informare il magistrato di turno, il sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, la quale ha poi deciso che, al fine di prevenire eventuali altre aggressioni da parte dell'uomo nei confronti della compagna, lui venisse condotto nel carcere di contrada Capodimonte in attesa che la sua posizione venisse valutata dal gip. La donna, tra l'altro, nell'immediatezza della denuncia, si era rivolta all'avvocato Antonio Leone per essere tutelata. Successivamente ha però deciso di revocare la querela. Ieri mattina l'interrogatorio dell'uomo, che non dovrà essere domiciliato in casa della moglie, evidentemente per evitare ulteriori tensioni.