Blocca traffico e aggredisce agenti, denunciato

BENEVENTO - Un autentico putiferio l'altra notte in pieno centro storico cittadino. Lo ha provocato un imprenditore beneventano di 42 anni incensurato che, probabilmente, nel corso della serata aveva esagerato con l’alcol. Infatti ha posizionato la sua auto Mercedes 350 al centro di via Gaetano Rummo. I pochi automobilisti che transitavano in zona, diretti a piazza Orsini e al rione Libertà, sono stati costretti a fermarsi in attesa che terminasse l’imprevisto blocco stradale. L’uomo ha anche iniziato a urlare svegliando i residenti. Da qui, le telefonate alla centrale operativa del 113. È scattato l’invio sul posto di una Volante della questura. Una presenza che non ha convinto l’uomo a desistere, tanto che ha continuato a creare problemi. Ha colpito, infatti, con un calcio un agente a una gamba, procurandogli delle contusioni. A questo punto l’uomo è stato condotto in questura a via De Caro con la forza. Ma anche qui è andato in escandescenza. Improvvisamente, infatti, ha sferrato un pugno al volto di un altro agente, al quale ha anche rivolto frase minacciose. Poi, è tornato in sé, giusto in tempo per vedersi notificare una denuncia per una serie di violazioni. Infatti gli sono stati contestati i reati di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, con due agenti che si sono dovuti far medicare. Il 42enne ha nominato come suoi difensori gli avvocati Antonio Leone e Candido Santosuosso prima di far ritorno, una volta calmatosi, alla propria abitazione.