Aggressione a studenti cinesi, mercoledì vertice a Palazzo Mosti

Mercoledì prossimo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, riceverà a Palazzo Mosti la presidente e il direttore del conservatorio 'Nicola Sala' insieme ai giovani della comunità cinese.

L'incontro è stato calendarizzato in seguito all'episodio, avvenuto venerdì notte a piazza Piano di Corte, in cui degli studenti cinesi sono stati aggrediti riportando ferite che hanno richiesto le cure dei sanitari.

"Dopo l'increscioso episodio di violenza giovanile avvenuta a piazza Piano di Corte - spiega Mastella - ho avuto un colloquio telefonico con la presidente del conservatorio Caterina Meglio e il direttore Giuseppe Ilario per concordare questo incontro. Alcuni giovani studenti cinesi del conservatorio sono finiti in ospedale dopo la zuffa di venerdì notte e questo lo trovo inaccettabile.

Benevento non è così, quello che hanno visto quella notte non è il vero volto della città. Avere giovani che dalla lontana Cina studiano musica da noi, è ragione di lustro e orgoglio. Purtroppo qualche nota stonata può accadere, ma Benevento - crocevia nei secoli di numerose culture diverse- è e resta città di cultura e di accoglienza. Naturalmente spiegherò loro che non c'è nessun sentimento sinofobo che abbia la benché minima ragione di esistere qui da noi. Ma anche atteggiamenti da bulli o da attaccabrighe sono comunque da deplorare e perseguire".



"Sembra poi - conclude il primo cittadino - che anche in questo caso la molla della violenza e dell'irragionevolezza sia stata azionata all'abuso di sostanze stupefacenti e forse anche di alcol. Dico ai ragazzi che divertirsi è lecito e che hanno tutto il diritto di fare serata ed essere spensierati, ma li invito a stare lontani sempre da diaboliche dipendenze, come l'abuso di alcol e la droga. Se non vogliono rovinarsi la vita, ne stiano alla larga".