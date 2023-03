L'agricoltura del futuro sbarca al "Vetrone"

Un focus sul "ruolo degli istituti agrari per l’agricoltura del futuro” e le prospettive sul ruolo che la scuola sarà in gradoi di recitare in questo processo di innovazione. Il tema sarà al centro del convegno in programma il prossimo venerdì 17, a partire dalle 9, presso la sede dell'istituto tecnico agrario "Mario Vetrone" di contrada Piano Cappelle, che fa parte del "Galilei-Vetrone”.

Sarà l'occasione per fare il punto sulle nuove prospettive digitali nel campo agrario e per inesscare spunti di riflessione su quelle che ormai sono definite “Professioni digitali del futuro”, in linea con quanto emerge dal Pnrr e anche dalle progettualità ad esso connesse e legate alla "Mission 4", ovvero il mondo dell’istruzione. Agricoltura 4.0, dunque, mirata non solo all’utilizzo di strumenti innovativi ma anche alla condivisione e alle specializzazioni in settori specifici. Secondo gli organizzatori, l'incontro in programma si pone l’obiettivo di tracciare un percorso, di analizzare possibili sbocchi e prospettive e stimolare riflessioni affinché la scuola non perda il proprio compito principale, ovvero quello di orientare i giovani, secondo quanto indicato dalle recenti linee guida per l' orientamento, e guidarli verso il futuro, stando sempre al passo con in tempi.