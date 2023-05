Agriturismo avanti adagio in provincia di Benevento. Primi in Campania, ma si perdono posizioni a livello nazionale. Venti anni fa il Sannio era nella top ten in Italia per la presenza di aziende agrituristiche in percentuale sulla popolazione, ma dopo il picco toccato nel 2011 c'è stato un crollo, seguito da una lenta ripresa. Alla data dell'ultima rilevazione (dicembre 2021) emerge un ulteriore incremento percentuale, anche superiore alla media nazionale e senza freni per la pandemia, ma la posizione occupata è scesa alla casella 28. Il valore economico della produzione è invece stimato in 8 milioni di euro. Una dinamica raccontata e documentata in un report dell'Istat, secondo cui l'importanza della rete agrituristica nel mondo rurale italiano è evidente non solo in termini di crescita del numero di strutture, ma anche per la loro diffusione e densità territoriale a livello comunale. I dati del 2021 danno infatti conto della ripresa del settore sia in termini di una positiva dinamica demografica delle aziende che in relazione al numero di agrituristi ospitati nelle strutture, come pure per la crescita del valore economico delle aziende stesse: oltre un miliardo a livello nazionale. Andiamo allora a leggere i numeri sanniti. Secondo l'ultima indagine censuaria in provincia di Benevento sono operative 175 aziende agrituristiche. Nel 2020 ne erano attive 171, mentre l'ultima rilevazione prepandemia ne aveva contate 162. In termini percentuali l'ultimo incremento supera di poco il 2%, dato più alto della media nazionale (+1,3%) mentre a livello regionale viene battuto dai dati della provincia di Napoli (136 aziende, in aumento del 3%) e soprattutto dell'Irpinia (175 come nel Sannio e incremento dell'8,7%). Aumenti più contenuti a Caserta (107 aziende, +1,9%) e Salerno (277 aziende, +1,4%). Applicando questi numeri alla popolazione il Sannio diventa primo in Campania, con un agriturismo ogni 1.520 abitanti.

Non saranno i numeri di Grosseto o Siena, dove c'è un agriturismo ogni 200 abitanti circa, ma comunque il risultato sannita è di tutto rispetto in una classifica nazionale che ci assegna la casella 28, preceduti anche da Arezzo, Perugia, Viterbo, Rieti, Pisa, Asti, Imperia, Terni, Firenze, Pesaro-Urbino, Trento, Nuoro, Fermo, Macerata, Udine, Livorno, Pistoia, Cuneo, Lecce, Teramo, Siracusa, Savona e Sassari. Scorrendo l'elenco si comprende come la provincia di Benevento sia al terzo posto nel meridione, superata solo da Lecce e Siracusa. Andava meglio nel 2002, quando l'Istat ha avviato la rilevazione periodica (già vi erano 151 realtà attive) e ancora meglio nel 2011, quando il Sannio ha raggiunto il massimo storico di aziende operanti sul territorio, toccando quota 216. Un dato che sarebbe crollato nel 2012, quando ne restano solo 94: un po' per le prime avvisaglie della crisi, un po' per l'obbligo di pagare l'Imu su tutti i fabbricati rurali, compresi quelli situati in zone montane che prima erano esentati. Da allora, poi, una lenta ripresa fino all'attuale dato di 175. Una tipologia, quella agrituristica, diffusa su tutto il territorio provinciale: c'è almeno un'azienda in 51 Comuni su 78, una percentuale del 65%, superiore alla media nazionale attestata al 63%. I Comuni con più realtà operative sono Benevento (23), Sant'Agata dei Goti (15), Colle Sannita (10), Circello (9) e Torrecuso (8). La scelta non manca: in media se ne possono trovare 9 ogni 100 km quadrati. Secondo l'Istat sarà questa una scommessa per il futuro. Dal report emerge la capacità di resilienza di queste strutture, come pure la "lunga marcia" compiuta dagli operatori di questo settore nell'ultimo decennio. Nel contempo sono in costante aumento gli agrituristi, specie stranieri, alla ricerca di un luogo dove è possibile scoprire sapori, usi e costumi delle tradizioni locali che per molti versi rappresentano l'intelaiatura della storia nazionale. E la provincia di Benevento ha molto da offrire e raccontare in questo senso. © RIPRODUZIONE RISERVATA