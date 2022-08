Dà fuoco alla cella, disordini nel carcere minorile di Airola

BENEVENTO - Domenica pomeriggio di follia nel carcere minorile di Airola, nel Beneventano. Come denuncia Sabatino De Rosa, vice Coordinatore regionale campano per il settore minorile del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, «ieri nel carcere minorile di Airola vi è stata l’ennesima giornata da dimenticare per la Polizia Penitenziaria. Verso le 17.30 un detenuto nordafricano, che già si era reso responsabile di comportamenti irresponsabili come l’ingerimento di detersivo in una folle scelta di autolesionismo e quello di alcune pile (sventato in tempo per l’importante opera di dissuasione del personale del Corpo di Polizia), ha dato fuoco al materasso della sua cella. È stato provvidenziale l'intervento degli Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio che, pur numericamente ridotto in quantità, sono intervenuti in tempo, dando l’allarme ed assicurando i primi interventi. Ancora una volta la professionalità e la prontezza della Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio».