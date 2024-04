Airola, edilizia scolastica e rete fognaria: l'amministrazione Falzarano accelera

L'amministrazione comunale di Airola, guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano, accelera sui fronti scuole, fogne e servizi e «avanza nella realizzazione del programma». Tra le priorità, dunque, l'edilizia scolastica. Sono in corso, infatti, i lavori presso il plesso di Bagnara nonché presso la secondaria di primo grado «Vanvitelli» e la nuova «Padre Pio». Tra otto giorni, vale a dire lunedì 15, partiranno inoltre i lavori di abbattimento (e successiva ricostruzione) della materna «San Pasquale». Il Comune, tra l'altro, segnala in una nota la notizia giunta dal Ministero della riammissione a finanziamento dei lavori riguardanti, anche in questo caso, l'abbattimento e la ricostruzione della palestra al servizio della «Vanvitelli». Nel mirino anche la rete fognaria: è partito, per un importo di circa 70.000 euro, l'adeguamento del reticolato in via Lavatoio. Le attività in questione consentiranno di eliminare i disagi che si sono registrati nell'area attraverso la sostituzione delle attuali tubature con altre nuove e di maggiore capacità. Rilanciato anche il maxi-progetto da oltre 6 milioni di euro, che consentirà sostanzialmente di portare il sistema fognario in molte aree del paese che ne sono allo stato sprovviste.

Nel Parco Lucciola, intanto, sono stati completati i lavori per realizzare il campetto playground. Ora si procederà con il secondo step delle attività che consisteranno nella predisposizione di un adeguato arredo urbano. «Cominciamo a toccare risultati concreti della pianificazione che ci siamo dati ai principi della corrente consiliatura - evidenziano il sindaco Vincenzo Falzarano e l'assessore ai Lavori pubblici nonché vice sindaco Michele Napoletano -.

Con fattività stiamo apportando accorgimenti che non faranno che rendere migliore la nostra Airola».