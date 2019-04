Domenica 28 Aprile 2019, 11:45

Un pensionato di 84 anni si è ucciso ieri ad Airola. È stato ritrovato da uno dei familiari impiccato con una fune che aveva legato al soffitto di un deposito, adibito a legnaia, situato in località Sorlati. Inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul posto anche i carabinieri. Sconosciute al momento le cause che avrebbero spinto l'anziano a togliersi la vita.