Airola, il consigliere Falzarano attacca il sindaco: «Non può fare campagna elettorale»

Il consigliere comunale di Airola Gennaro Falzarano stigmatizza le recenti dichiariazioni del sindaco Vincenzo Falzarano a proposito della candidatura di Fulvio Martusciello. «Parlare in qualità di sindaco - spiega - equivale ad assumere un impegno in nome e per conto dell'intera comunità, di ciascun cittadino di Airola nonché di ciascun membro del consiglio comunale. Non contesto a Falzarano una scelta politica, assolutamente libera ma personale. Contesto, invece, il confondere la propaganda elettorale con la comunicazione istituzionale». Rivolgendosi al primo cittadino, aggiunge: «Chiedo se la sobrietà e il garbo istituzionale siano ancora considerati valori su cui si fonda la sua persona e la sua azione amministrativa. Ricordo che fu proprio il garbo e l'equilibrio a portarmi, nel 2022, a sostenere in prima persona la sua candidatura a sindaco».

E aggiunge: «Nessuno contesta il diritto di Vincenzo Falzarano di fare campagna elettorale ma farlo tramite il proprio ruolo non è politicamente accettabile.

Mi preme ricordare - conclude - che Martusciello, per conoscere le problematiche di Airola e del territorio sannita, ha sempre avuto come unico punto di riferimento il compianto senatore Mino Izzo, e ciò fino a poco più di un anno fa, quando il noto esponente di Forza Italia ci ha lasciato».