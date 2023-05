Lavori in due scuole, il Comune di Airola cerca immobili per le attività didattiche

L'ente comunale di Airola, guidato dal primo cittadino Vincenzo Falzarano, è alla ricerca di immobili per ospitare le attività didattiche.

L'annuncio è stato pubblicato sulla pagina ufficiale di Palazzo Montevergine: «Il Comune di Airola, in vista degli interventi già finanziati che andranno a riguardare i plessi scolastici dell'Infanzia di Bagnara e della Scuola Padre Pio di via Nicola Romano, è alla ricerca - si legge - di immobili per accogliere gli studenti e gli annessi uffici per l'espletamento delle attività didattiche. Allo scopo si chiede a proprietari di immobili con caratteristiche compatibili di manifestare l'eventuale interesse a locare le proprie strutture per gli usi scolastici»

Gli interventi potrebbero partire già con l'avvio del nuovo anno scolastico. Intanto, a poche ore dalla pubblicazione dell'avviso, alcuni genitori hanno già manifestato la loro preoccupazione per gli eventuali disagi.