Detenuti evasi da Airola, ricerche a tappeto in 3 province

Sono in corso in tutta la Campania, in particolare tra i territori provinciali di Napoli, Caserta e Benevento, le ricerche dei due 21enne evasi dall’Ipm di Airola. Un caso che ha suscitato molte polemiche, soprattutto per la modalità di fuga dei due detenuti che sono riusciti a scappare, in piena notte, forzando una porta e calandosi con un lenzuolo.

L’episodio ha riacceso i riflettori sulle problematiche presenti presso la casa circondariale di corso Montella: dalle condizioni dell’edificio che attualmente ospita 28 detenuti tra i 15 e i 25 anni, alla carenza di personale. Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino di Airola che, dopo aver espresso rammarico per quanto accaduto ha ribadito: «Purtroppo si tratta di una struttura vecchia che necessita di diversi interventi, infatti per l’edificio che ospita l’Ipm sono in programma importanti lavori di ristrutturazione. Un'opera di circa 10 milioni di euro»