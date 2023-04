Sorpreso a rubare ferro ad Airola, arresti domiciliari per un casertano

E' stato sorpreso a rubare 150 paletti in ferro all'interno di un'abitazione di Airola, per questo un 40enne originario del casertano è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di furto.

La dinamica: mentre effettuavano un servizio di controllo i carabinieri della locale stazione hanno fermato l'uomo insospettiti dal fatto che stesse caricando il materiale in parte sulla propria autovettura ed in parte su un carrello, ad un orario insolito.

Verificato che non si trattava del proprietario dell'immobile lo hanno dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. La refurtiva, del peso complessivo di oltre 120 kg, destinata a comporre cemeto armato è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Si attende ora l'interrogatorio di garanzia.