Rissa tra bande nel centro storico, un ragazzo ferito: è in ospedale

Spinte, insulti, pugni: ancora una notte violenta in valle Caudina. Protagonisti della lite una decina di giovanissimi provenienti da diversi comuni del Casertano e dell'Avellinese. È successo ad Airola, nella notte tra sabato e domenica, e ad avere la peggio è stato un giovane di Cervinara rimasto ferito al volto e trasportato all'ospedale Rummo di Benevento. Durante la rissa, avvenuta in una piazzetta nei pressi del centralissimo corso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati