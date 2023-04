Airola: irruzione in villa, tenuto in ostaggio commerciante con moglie e figlio

Lunghissimi minuti di terrore quelli vissuti ieri sera da famiglia caudina finita nel mirino di una banda di rapinatori.

Era mezzanotte quando in sei, con il volto coperto, hanno fatto irruzione in una villetta di Airola. Stando alle prime ricostruzioni, i sei si sarebbero introdotti nell’abitazione forzando una finestra con un piede di porco. In casa hanno trovato tre persone (un commerciante del posto con la moglie e il figlio) che sono state legate, minacciate e costrette a svuotare la cassaforte e a consegnare gioielli e oro ai malviventi.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Montesarchio che, anche attraverso le telecamere di sorveglianza presente in zona, cercheranno di individuare i responsabili.

Lievemente ferito, nel corso dell'aggressione, il commerciante che opera nel settore dell'antiquariato e si è recato presso il pronto soccorso per farsi medicare.