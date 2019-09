Giovedì 26 Settembre 2019, 09:51

Sigilli della Procura ai tre edifici della scuola elementare di Airola in via Nicola Romano. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dalla Polizia municipale. Ingresso precluso a genitori, alunni e personale in servizio. I tre plessi della struttura non hanno superato i i test effettuati per valutare l'indice di vulnerabilità sismica per cui sussisterebbe il pericolo reale di rischio crollo in caso di scosse di terremoto. Il sindaco sta già lavorando per assicurare la continuità delle attività didattiche in altri edifici della centro caudino di pertinenza comunale.