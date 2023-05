Airola, petizione per la demolizione dell'antenna di via Caracciano

L’antenna, alta 40 metri e situata a pochi metri dalle abitazioni, continua a preoccupare la popolazione di Airola e, ancora una volta, dai banchi dell’opposizione consiliare di Palazzo Montevergine puntano il dito contro l’amministrazione Falzarano.

I consiglieri Giulia Abbate, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino hanno evidenziato: «Il Comune di Airola solo ad ottobre 2022, a lavori ultimati, ha messo in atto timidi provvedimenti amministrativi a difesa degli interessi dell’ente e della comunità di Airola, fermando temporaneamente la messa in funzione dell’antenna».

Intanto, in questi mesi i cittadini di Airola hanno presentato una petizione per chiedere la demolizione dell’antenna di via Caracciano e «l’argomento – spiegano Abbate, Maltese, Stravino e Supino - dovrà necessariamente ritornare in aula.

La minoranza - sottolineano - ha ripetutamente ed insistentemente sollecitato tale urgenza per l’importanza della materia. Tanto più a seguito dell’annunciato dissequestro lasciando via libera alla messa in funzione dell’impianto trasmittente»