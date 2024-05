Airola, Tecno Tessile Adler promuove il Made in Italy: ok alle visite guidate

Lo stabilimento Tecno Tessile Adler, aderendo al progetto Open Factory di Comitato Leonardo lanciato in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, apre le porte al grande pubblico domani, con una visita guidata negli impianti produttivi di Airola. Si tratta di un'impresa leader nello studio, nella progettazione e nella produzione di materiali compositi per il settore automotive e aeronautica.

Grazie all’utilizzo delle innovative tecnologie e a un team di risorse altamente specializzate, la TTA è all’avanguardia nella realizzazione di componenti in fibra di carbonio, telai, tappeti interni, particolari schiumati, materiali insonorizzati, interior & seats, lavorazioni meccaniche per alcuni dei principali player del settore automotive (Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Volvo, Abarth, Seat, Jeep).