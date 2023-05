Concerto d'organo in onore di Vanvitelli

Il suono dell'organo a canne, con le sue maestose sonorità, torna ad avvolgere la chiesa della Santissima Annunziata di Airola, incantando il pubblico. Nell'ambito delle celebrazioni vanvitelliane, la Pro Loco e il Comune di Airola hanno organizzato un concerto d'organo presso la chiesa monumentale. Ad eseguire melodie di Frescobaldi, Scarlatti, Galuppi, Lucchesi, Valeri, Leo, Righini e Giordano, è stato il Maestro Ennio Cominetti, organista, con la partecipazione del mezzosoprano Paola Laudanna. Momenti di forte intensità musicale, fruiti da un vasto pubblico.

«Nell'ambito delle celebrazioni vanvitelliane e del progetto MaratonArt, abbiamo pensato di portare musica di alta qualità, in un contesto, quale la chiesa dell'Annunziata, la cui facciata è di scuola vanvitelliana - commenta il presidente della Pro Loco, Franco Napoletano -. Abbiamo cercato di coniugare la nobile arte della musica, con la storia della città di Airola in cui Luigi Vanvitelli ha lasciato traccia del suo passaggio artistico. Inoltre è stato emozionante ascoltare dopo tanto tempo, il suono dell' organo a canne nella chiesa monumentale. Contestualmente - continua Napoletano - è stata organizzata una visita guidata dell'Annunziata a cura di Ida Visciano che ha riscosso molta partecipazione e interesse per la storia della chiesa». Esprime soddisfazione anche il sindaco Vincenzo Falzarano: «È stato un piacere ascoltare il suono dell'organo a canne attraverso le melodie proposte dal Maestro Cominetti.

Sono soddisfatto dell'ampia partecipazione di pubblico, a conferma che la musica attrae, unisce ed eleva l'animo. È stato un momento di alta intensità culturale, musicale e spirituale».