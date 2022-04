Rione Libertà, tre aiuole ripulite e adottate dall’Asia

BENEVENTO - Comune e Asia in prima fila per il decoro e il verde urbano. Proprio l’azienda di igiene ambientale ha preso in adozione, tramite una convenzione siglata con il settore ambiente del Comune, tre grandi aiuole nel popoloso Rione Libertà. I giardini di piazza San Modesto, via Milano e via Bologna, luogo di ritrovo di famiglie, di bambini e anziani, sono state ripristinate e ripulite per permettere una maggiore vivibilità e fruibilità, con l’installazione anche di cartellonistica.