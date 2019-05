CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 11:56

Allarme per un giovane che, entrato in un bar, ha raccontato di essere inseguito e ha creato, è il caso di dire, panico e momenti di incredulità e disorientamento tra i presenti. «Mi vogliono sparare, aiutatemi, nascondetemi, chiamate i carabinieri». Così un giovane, verso le 23.30 dell'altra sera, visibilmente concitato, alterato dallo spavento e da una precipitosa fuga, impugnando una pala come arma di difesa, all'improvviso ha fatto irruzione in un noto bar nel centro urbano di San Giorgio del Sannio, lungo il viale Principe Carlo III Spinelli, implorando aiuto. La vicenda, che ha visto protagonista P.D., un 31enne originario di Benevento, ma residente nella provincia di Roma, aveva comunque avuto un prologo in un altro locale cittadino, in viale Aldo Moro, con lo stesso rituale e creando la stessa tensione. Ovviamente nel secondo bar, che è molto frequentato dai giovani, si sono vissuti attimi di concitazione, terrore e incredulità, ma uno dei titolari ha avuto la freddezza e la prontezza di far mettere in sicurezza i clienti e lo stesso uomo che si sentiva minacciato. Poi ha subito chiuso la porta d'ingresso del bar, chiedendo l'intervento dei militari dell'Arma. «In certi momenti dice il titolare del bar bisogna mantenere la calma e pianificare ogni possibile e positiva soluzione. Ero in mezzo a due fuochi, se non tre: garantire la sicurezza dei nostri clienti che sono prima di tutto nostri amici, poi badare all'uomo e vincere la paura di tutti. Avevo già pronta una via di fuga se fossero subentrate delle complicanze. Ma fortunatamente il provvidenziale intervento dei carabinieri ha posto fine a ogni preoccupazione ed ansia».