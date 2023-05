Benevento, al museo Arcos si riorganizza il tempio della dea Iside

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha partecipato questa mattina ad un sopralluogo, presso la sezione egizia del museo Arcos, per definire la riorganizzazione del tempio della dea Iside che prevede una diversa sistemazione delle sale e rappresenta una tappa importante per la valorizzazione della rete museale provinciale.Il tempio isiaco di Benevento, collocato dall’imperatore Domiziano sulla via Appia al fine di favorire l’afflusso dei devoti alla dea della fertilità, era il più grande del Mezzogiorno e rappresenta un 'unicum' nel panorama dei culti egizi del Paese.



Lombardi si è dichiarato soddisfatto dagli esiti del sopralluogo ed ha auspicato che la rinnovata ed ampliata sezione possa essere al più presto aperta consegnata ai visitatori.

Erano presenti al sopralluogo: il direttore scientifico e consulente della Provincia per i beni museali prof. Marcello Rotili, che sta curando la riorganizzazione; il consigliere provinciale Antonio Capuano, l'amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella ed i dirigenti del settore Amministrativo Finanziario Nicola Boccalone, e del settore Patrimonio, Salvatore Minicozzi.