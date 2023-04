Telese: al volante senza patente, arrestata 39enne che prima fugge poi picchia i poliziotti

Una donna di 39 anni, originaria di Gioia Sannitica, è stata arrestata ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato di Telese Terme, dopo un rocambolesco inseguimento in diversi comuni tra la provincia di Benevento e quella di Caserta. Per la 39enne sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

I poliziotti del comune termale, infatti, durante un normale controllo di routine su un Audi A4 di colore nera che era parcheggiata in modo tale da intralciare il traffico, hanno fermato la conducente del veicolo che ha mostrato segni d'insofferenza per i controlli dei poliziotti. La donna, inoltre, mentre gli agenti le chiedevano di fornire la patente di guida e i documenti dell'auto, ha messo in moto la vettura, rischiando di travolgere gli operatori, e si è data alla fuga in direzione di San Salvatore Telesino.

Da qui un rocambolesco inseguimento a velocità elevata attraverso i centri abitati di Telese Terme, San Salvatore Telesino e Faicchio. Arrivati nel comune di Gioia Sannitica, la conducente ha arrestato la sua corsa sotto un capannone, e dopo essere scesa dal veicolo, si è scagliata violentemente contro gli agenti di Polizia. provocando a uno di loro lesioni guaribili in 7 giorni.

La 39enne, residente a Gioia Sannitica, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, era sprovvista di patente di guida poiché revocata dalla Prefettura di Benevento mentre il veicolo, con il quale si era data alla fuga, già sottoposto a fermo amministrativo, è stato sequestrato ai fini della confisca. Al termine degli accertamenti la donna è stata arrestata e le sono state contestate diverse contravvenzioni. Questa mattina la donna è stata rimessa in libertà con rinvio all’8 maggio prossimo per il giudizio con rito abbreviato.