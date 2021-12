Alberghi, il Covid rallenta la ripresa: fioccano le disdette nel Beneventano

Calo di prenotazioni in questo mese di dicembre per gli alberghi cittadini e della provincia. Dopo il fiasco registrato nel ponte dell'Immacolata da strutture ricettive, ristoranti, bar e agriturismi all'orizzonte si profila un altro flop. La pandemia, che continua a preoccupare e ad allarmare, continua a frenare il rilancio dell'attività alberghiera che in estate e a inizio autunno aveva registrato anche nel Sannio dati incoraggianti. In...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati