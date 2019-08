CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 6 Agosto 2019, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun sold out da parte delle strutture ricettive cittadine, né traccia alcuna di particolari impennate nelle prenotazioni, ma quantomeno spunta qualche timido segnale di crescita che potrebbe lasciar ben sperare per l'immediato futuro. Come accaduto anche negli anni scorsi, e in linea con quanto successo in occasione delle ultime festività pasquali, il mese di agosto a Benevento non si apre sotto i migliori auspici per quanto riguarda il turismo, anche se in tal senso le aspettative non erano mai state delle più elevate. Gli effetti del Bct, che a luglio aveva donato alla città giorni di gloria sotto il profilo della visibilità e della ribalta mediatica (contrariamente a quanto accaduto con le Universiadi che rappresentano forse la più cocente delusione dell'anno), appaiono ormai definitivamente sfumati, mentre il prossimo main event, che risponde al nome di Città Spettacolo, in calendario dal 25 al 31 agosto, sembra ancora troppo distante per richiamare visitatori nel Sannio in questa prima, torrida, metà di agosto. Le ferie estive, dunque, non hanno causato alcuna notevole alterazione della media quotidiana, e il rischio che i prossimi giorni possano essere di ordinaria amministrazione per gli albergatori sanniti è abbastanza concreto.