Alberi a Benevento: solo 4 ogni 100 abitanti ma bene il verde attrezzato

BENEVENTO - Una città con pochissimi alberi ma molto verde attrezzato. È la fotografia scattata da Legambiente per Benevento in occasione della «Giornata nazionale degli alberi» in programma oggi. In vista dell’appuntamento il sodalizio ecologista ha inviato ai 550 Comuni della Campania un questionario a tema. Note dolentissime arrivano sul fronte del patrimonio arboreo. «Con 4 alberi ogni 100 abitanti Benevento è la città peggiore della Campania - rileva Legambiente - Meglio fanno Napoli con 6, Salerno con 15 e Caserta che ne ha 20». Dati, se possibile, ulteriormente appesantiti dal recente dossier Ecosistema urbano che ha collocato Benevento all’ultimo posto in Italia per rapporto tra numero di alberi e abitanti. Dal dossier ambientalista arriva però anche una luce: il verde attrezzato: «Per quanto riguarda piccoli parchi e giardini con giochi per bambini, aree cani, panchine - rileva Legambiente - i comuni con le estensioni maggiori in regione sono Avellino (59,7%) e Benevento (40,8%)». Va però detto che il Comune di Benevento ha approvato in Consiglio il 22 giugno il progetto per la piantumazione di 400 alberi. Da scegliere le essenze arboree, si sta individuando l’area.

