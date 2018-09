CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 12:00

VALLE CAUDINA - Ancora disagi sulla linea ferroviaria Benevento Napoli, via Valle Caudina. Un albero a causa del vento forte dell'altra notte, si è abbattuto sui binari all'altezza della tratta di Arpaia. Difficoltà per le prime corse della mattinata di ieri da e per Napoli, che sono state sostituite da mezzi su gomma. Fondamentale l'intervento dei manutentori di Metrocampania, che nel giro di alcune ore hanno provveduto a liberare le rotaie. Resta, come hanno più volte sollecitato viaggiatori ed organizzazioni sindacali, la necessità di monitorare costantemente l'intera e tagliare i rami sporgenti che si vedono e si sentono strisciare spesso all'esterno delle vetture in movimento.