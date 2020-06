Via libera alla demolizione degli istituti «Alberti» e «Galilei-Vetrone», prime strutture destinate ad essere abbattute e ricostruite nell'ambito del piano di rinnovamento del patrimonio immobiliare scolastico del territorio. A darne annuncio è la Provincia, tramite un comunicato in cui viene ratificato il finanziamento regionale di 13 milioni, equamente divisi tra i due edifici del centro città (per la precisione, 6.455.164,52 euro al primo e 6.474.869,09 al secondo), finalizzati alla drastica opera di riqualificazione dettata dalle più recenti norme antisismiche.



Ancora da definire il cronoprogramma degli interventi. I lavori inizieranno nel giro di un anno ma prima ci sarà da intavolare una serie di confronti tra ente provinciale, amministrazione comunale ed autorità scolastiche, chiamati in primis ad individuare siti alternativi per garantire il regolare svolgimento della didattica. Compito decisamente delicato, visto il clima di incertezza che tuttora aleggia sul futuro dell'istruzione. In via di definizione anche la lista dei prossimi istituti da rinnovare. Probabile che la terza struttura possa rivelarsi il plesso della scuola primaria «Nicola Sala» in via Marmorale, facente capo all'istituto comprensivo «Federico Torre», gestito dal Comune, ma per averne conferma bisognerà attendere i prossimi mesi. «I finanziamenti per la ricostruzione degli istituti 'Alberti e Galilei costituiscono un importante riconoscimento dell'impegno profuso dalla Provincia per la riqualificazione ed il miglioramento delle infrastrutture scolastiche - dichiara il presidente dell'ente Antonio Di Maria -. Ringrazio vivamente la Regione Campania che ha dato atto della bontà del nostro lavoro progettuale, così come ringrazio gli uffici tecnici della Provincia che hanno svolto con la massima dedizione i propri compiti d'istituto. Le risorse finanziarie che affluiscono nel Sannio - ha aggiunto il presidente - costituiscono un significativo contributo allo sforzo di rinascita del territorio dopo il blocco di tre mesi per la pandemia. Contiamo di aiutare le forze migliori della società civile sannita che vogliono recuperare il terreno perduto. Per quanto ci riguarda, infatti, siamo al lavoro per intercettare ulteriori risorse finanziarie da destinare alle scuole superiori al fine di renderle più sicure ed adeguate alle esigenze della didattica. Stiamo dando priorità proprio al tema del miglioramento di queste infrastrutture scolastiche tanto che abbiamo ragioni di ritenere prossimi ulteriori finanziamenti a favore del Sannio. Proseguiamo dunque conclude Di Maria - sulla strada della concretezza e della efficacia dell'azione amministrativa, mantenendo fede agli impegni assunti con i cittadini: stiamo trasformando in risultati tangibili le iniziative programmatiche». © RIPRODUZIONE RISERVATA