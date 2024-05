Non pagavano le accise sull'alcol etilico e inoltre introducevano illegalmente l'alcol dall'Europa dell'Est e si ipotizza che, in laboratori allestiti specificamente, lo sottoponessero a processi di decolorazione e confezionamento per poi reimmetterlo in circolazione, eludendo così i controlli previsti in materia di alcol e bevande alcoliche. Ieri mattina per due indagati è scattato un sequestro preventivo di beni disposto dal Gip del Tribunale di Benevento Maria di Carlo. Ad attuarlo i finanzieri del Comando provinciale di Benevento che hanno eseguito le indagini.

I due indagati destinatari di un sequestro per importo di oltre 750mila euro, sono Luigi Rubano, 40 anni di San Lorenzello, titolare di un' azienda agricola con coltivazione di vigneti e Artur Lech 56 anni, di origine polacca e residente a Sondrio che, secondo l'accusa era il promotore del trasporto dell'alcol dai paesi dell'Est Europa. I due sono indagati per sottrazione di alcol etilico per sfuggire all’accertamento e al pagamento delle accise dovute. Le indagini coordinate dalla Procura sannita, diretta da Aldo Policastro, e svolte dal sostituto procuratore Giulio Barbato e dalla Finanza, sono scattate a seguito di un sequestro di circa 46mila litri di alcol etilico eseguito ad aprile 2021 da militari della Tenenza di Solopaca a Faicchio dove erano state trovate, in un casolare, diverse persone intente ad effettuare operazioni di carico di cubi da mille litri, contenenti alcol etilico a bordo di un autocarro, in assenza di documentazione contabile ed amministrativa relativa alle operazioni commerciali in corso.

Nel laboratorio clandestino venivano sequestrati anche prodotti chimici per la decolorazione dell’alcol e strumenti per il travaso. Le successive indagini hanno consentito di far luce sull'attività di introduzione illegale in Italia di alcol etilico dall'Est Europa, che poi veniva sottoposto a processi di decolorazione e confezionamento nei laboratori allestiti ad hoc e reimmesso in circolazione. A febbraio 2022 è stata monitorata la consegna di alcol etilico di contrabbando fino al porto di Brindisi, con pagamento del corrispettivo in contanti, parte del quale, pari a 37.100 euro, è stato trovato nella disponibilità delle persone che avevano scortato il prodotto e sottoposto a sequestro dai finanzieri. A marzo 2022 i militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato un ulteriore sequestro di circa 20mila litri di alcol etilico privo di adeguata documentazione fiscale di accompagnamento a Pagani, dopo averne monitorato il prelievo, mediante un autocarro, dall’interno di un capannone di Paupisi. A distanza di alcune settimane, poi, i finanzieri della Tenenza di Solopaca sono intervenuti all'interno del capannone sequestrando altri 7mila litri circa di alcol etilico di contrabbando, oltre, anche in questo caso, a prodotti chimici per la decolorazione e strumenti per il filtraggio del liquido. A seguito di esami è emerso che il liquido sequestrato nelle operazioni di Pagani e Paupisi conteneva anche tracce di alcool ter-butilico, sostanza autorizzata per la denaturazione dell’alcol etilico destinato alla fabbricazione di profumi e prodotti cosmetici e, dunque, nociva in caso di consumo alimentare. Dall’analisi dei dispositivi informatici e telematici è emerso che i due indagati destinatari del decreto di sequestro collaboravano fin dal 2020. Il gip, accogliendo parzialmente le richieste della Procura di Benevento, ha disposto il sequestro preventivo della somma corrispondente all’importo delle accise evase in occasione di diversi episodi ricostruiti. Sono stati inoltre eseguite perquisizione e sequestri nelle province di Avellino, Foggia, Lecce e Brindisi nei confronti di altri indagati, in tutto sono dodici. Gli indagati destinatari del sequestro sono difesi da Fabio Russo, Daniele Bonavita e Stanislao Lucarelli.