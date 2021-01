Prodotti dei pacchi alimentari abbandonati da «finti» indigenti

BENEVENTO - Valigie e buste piene di prodotti alimentari donati da associazioni di volontariato del capoluogo abbandonate nei pressi dei contenitori di raccolta indumenti della Caritas in via dei Mulini. Mistero, sorpresa, sdegno e rabbia per l’episodio. La vicenda ha suscitato scalpore e reazioni di vario tipo tra la gente e soprattutto i responsabili delle associazioni che assistono famiglie indigenti. Riso in grande quantità, diversi chili di pasta di vario tipo, marmellate, biscotti per bambini e adulti, zucchero e altro: la merce ritrovata, peraltro, non risultava scaduta e può essere consumata addirittura fino al 2022 ovviamente se ben conservata e non deteriorata. Impossibile risalire ai destinatari dei benefici.

