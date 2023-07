Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, denunciato

Denunciato per guida sotto l'effetto di alcol e di droga. I carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, nel corso dei servizi di controllo predisposti nel weekend, hanno fermato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre percorreva una delle principali arterie stradali fortorine a bordo della sua automobile con un tasso alcolemico di oltre 2 g/l e dopo aver assunto cannabinoidi, come risultato dagli accertamenti clinici effettuati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

A carico del conducente sono scattati la denuncia a piede libero, il ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo dell’auto.

Complessivamente nelle operazioni per garantire la sicurezza del territorio sono state impiegate 26 pattuglie, controllate 81 persone, 79 veicoli, 9 esercizi pubblici, e comminate 6 sanzioni amministrative per 8.330 euro totali, contestando in particolare infrazioni per circolazione in assenza della copertura assicurativa obbligatoria, guida di motociclo con patente di categoria diversa, omessa revisione ed uso del telefono cellulare durante la guida, sottoponendo a fermo amministrativo 1 veicolo, a sequestro amministrativo 1 veicolo e decurtando complessivamente 10 punti da patenti di guida.